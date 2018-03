EXPLOZIV! Un roman din Canada cere scuze Prim-ministrului Japoniei in numele Romaniei, printr-o scrisoare deschisa!

Excelenței Sale, Domnului Shinzo Abe, Prim-ministrul Japoniei

Stimate Domnule Prim Ministru,

Numele meu este Herman Victorov, român, stabilit de patruzeci si doi de ani in Canada, fost proprietar al companiei Technophar Equipment and Service Limited, astăzi proprietatea corporației japoneze Mitsubishi. Timp de douăzeci de ani, compania mea a colaborat și a furnizat companiei japoneze Shionoghi Qualicapsmașini pentru fabricarea capsulelor tari din gelatină. Colaborarea mea cu presedintele companiei Marubeni, H. Izumi, directorul general al Marubeni Machinery Division, K. Matuoca, presedintele corporației Qualicaps International, M. Mori, președintele companiei Shionogi Qualicaps Japonia, T. Hirachi, a contribuit la dezvoltarea relațiilor technologice și comerciale dintre Canada, România și Japonia. Mașinile construite de compania Technophar, în Canada și România, în colaborare cu Shionoghi- Qualicaps au făcut posibil ca Japonia să producă aproape în exclusivitate capsule din celuloză folosite de marile companii farmaceutice.

De-a lungul celor aproape douăzeci de ani de colaborare am călătorit de multe ori în Japonia și am avut prilejul să lucrez împreună cu inginerii și muncitorii japonezi, care au lăsat asupra mea o impresie extraordinară. Am fost impresionat de simțul responsabilității, disciplina, atitudinea față de muncă, spiritul de colaborare, și mai ales de profesionalismul specialiștilor japonezi, renumiți de altfel în întreaga lume. Atât eu, cât și tehnicienii români, am fost întotdeauna primiți cu respect și prietenie în Japonia, și la rândul nostru i-am primit cu drag și considerație pe colaboratorii japonezi în România și în Canada.

În prezent, Mitsubishi Japonia are în Romania trei companii – Romcan SRL la Odorheiul Secuiesc, unică în lume, specializată în fabricarea mașinilor tari din gelatină, Micron SRL la Cornu- Prahova, specializată în mecanică fină și mașini de capsule moi din gelatină, Qualicaps România, la Chitila București, cea mai modernă fabrică de producere a capsulelor tari din gelatină din lume.

Consider că vizita Excelenței Voastre, a fost tratată cu lipsă de respect și considerație de către cei care astăzi conduc România, și care ne-au dovedit încă o dată că sunt nepregătiți pentru aceste funcții importante în stat. În numele foștilor mei salariați și a multor români din orașul canadian în care trăiesc, îmi cer iertare pentru, încălcarea binecunoscutei ospitalitați românești. Așa zișii politicieni aflați la guvernare necinstesc valori de veacuri ale poporului român. Prin atitudinea lor ei își dovedesc nelegitimitatea pentru aceste funcții. Nu-i recunosc și îi detest.

“…Și această ciumă-n lume și aceste creaturi

Nici rușine n-au să ieie în smintitele lor guri

Gloria neamului nostru spre-a o face de ocară,

Îndrăznesc ca să rostească pân’ și numele tău …țară!” (Scrisoarea III, Mihai Eminescu)

Herman Victorov