Expoziție cu titlul "Temple si Sinagogi din Romania", organizata la Huedin. FOTO

Expozitie Huedin

In perioada 06.11 - 09.11.2018 intre orele 10-16, Asociatia Anima Templi Huedin impreuna cu Muzeul de Istorie Evreiesc Bucuresti,Muzeul Holocaustului,Inspectoratul Scolar Judetean Cluj si Palatul Copiilor Cluj, a organizat expozitia "Temple si Sinagogi din Romania". Deschiderea expozitiei a avut loc la Clubul Copiilor Huedin in data de 06.11.2018 orele 11. Pe toata perioada desfasurarii aceasta a fost vizitata de oficialitati locale si judetene,de locuitori ai orasului si de elevi din cele doua licee existente in oras sectiile romana si maghiara.

”Dorim pe aceasta cale sa aducem multumiri tuturor celor implicati in organizare si desfasurare,in mod special profesorilor de istorie din cele doua unitati de invatamant pentru buna colaborare precum si pentru faptul ca au reusit sa demonstreze,in preajma Centenarului Marii Uniri, ca toti romani,maghiari si evrei avem o istorie comuna in aceasta localitate!”, arata reprezentantii asociatiei Anima Templi Huedin.



