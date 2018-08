Expozitia de pictura "Dintr-o suflare", semnata de artistul Traian Mocanu, la Galeria de arta DANA din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 3 septembrie – 1 octombrie 2018, Galeria de arta DANA invita publicul iubitor de arta la expozitia de pictura „Dintr-o suflare ” semnata de catre artistul TRAIAN MOCANU. Vernisajul va avea loc luni, 3 septembrie, orele 18.00, str. Prof. Cujba, nr. 17- Iasi, iar in deschidere vor vorbi conf. univ. dr. EMANUELA ILIE si criticul de arta MARIA BILASEVSCHI. In cadrul evenimentului va avea loc un scurt moment muzical sustinut de catre formatia Transfer Maxi Band. Obisnuindu-ne cu picturi abstracte de mari dimensiuni, artistul a ales ca de aceasta data panzele sa fie intercalate graficii, pentru a crea o atmosfera subtila si plina de simboluri. Desenul este pentru acesta o „muzica a memoriei&rd ...