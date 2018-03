Expozitia de pictura Emil Ciocoiu „IASI – AMFITEATRUL UNIRII”, la Palatul Culturii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Complexul Muzeal National „Moldova” (CMNM) Iasi - Muzeul de Arta anunta deschiderea expozitiei de pictura „IASI – AMFITEATRUL UNIRII” a artistului Emil Ciocoiu, eveniment cultural de anvergura nationala dedicat Centenarului „Iasi - Capitala Regatului Romaniei 1916 - 1918”, precum si Centenarului Marii Uniri – 1 decembrie 1918. Evenimentul este organizat sub auspiciile Familiei Regale a Romaniei, in parteneriat cu Ambasada Romaniei la Paris si Ambasada Frantei la Bucuresti. Curatorii expozitiei va fi Mihaela Ganea, director European Artists Management Bruxelles. In 2018, anul Centenarului Unirii, pictorul Emil Ciocoiu, ne propune un eveniment de exceptie la Palatul Cult ...