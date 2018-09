Expozitia "DONATII / DONATORI", la Palatul Culturii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” - CMNM Iasi, in parteneriat cu Uniunea Artistilor Plastici din Romania – Filiala Iasi, Primaria Municipiului Vaslui, Clubul Rotary Vaslui, Consiliul Judetean Vaslui si Muzeul Judetean „Stefan cel Mare” Vaslui organizeaza, la Palatul Culturii, expozitia „DONATII / DONATORI”. Expozitia, ce va putea fi vizitata in perioada 2 – 13 octombrie 2018, cuprinde 25 de lucrari de arta: pictura, grafica si sculptura, in care se regasesc actualele tendinte si orientari stilistice ale artei romanesti, creatii ce apartin artistilor: Felix Aftene, Dorin Baba, Jeno Bartös, Zamfira Birzu, Ilie Bostan, Alexandru Burlacu, Claudiu ...