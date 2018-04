Expozitia itineranta Viata si opera lui James Joyce“ organizata la Constanta. Șeful adjunct al Misiunii Diplomatice Irlandeze invitat la eveniment

”Exponatele, care reproduc fotografii din colecții prestigioase, surprind aspecte interesante din cultura și societatea contemporană irlandeză (familia și școala lui Joyce, orașul Dublin, aspecte politice legate de independența Irlandei, exilul său european – Zurich, Paris, Trieste, Roma, opera sa, modernismul, sponsorii, cenzura, moștenirea literară a lui Joyce)” - au mai transmis organizatorii.

Universitatea Ovidius Constanța, Facultatea de Litere și Ambasada Irlandei în Romania lansează astăzi, de la ora 14.00 expoziția itinerantă Viața și opera lui James Joyce în holul central al Campusului Universitar.Potrivit orgaizatorilor, Facultatea de Litere are onoarea de a-i avea ca oaspeți la eveniment pe Patrick Coleman, șef adjunct al Misiunii Diplomatice Irlandeze și pe Dr. Guy Woodward, care a predat la Trinity College Dublin, Maynooth University și the Institute of Public Administration, Ireland și este autorul volumului Culture, Northern Ireland and the Second World War (OUP, 2015).Proiectul se bucură de sprijinul Ambasadei Irlandei nu numai prin prezența oaspeților irlandezi, Dr. Guy Woodward susținând o prezentare despre viața și opera lui Joyce, ci și prin punerea la dispoziție a expoziției, care va rămâne în campusul Universității Ovidius până pe 11 mai.