Expozitia „Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la Incoronarea Suveranilor Romaniei Mari” prezentata la Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primaria Municipiului Iasi si Muzeul National Cotroceni organizeaza vineri, 9 martie, de la ora 16.00, la sediul municipalitatii – Palatul Roznovanu, vernisajul expozitiei „Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la Incoronarea Suveranilor Romaniei Mari, un proiect din seria manifestarilor dedicate Centenarului Desavarsirii Unitatii Nationale. Dupa Brasov si Galati, Muzeul National Cotroceni este onorat sa prezinte si in fata publicului iesean secvente cruciale din istoria Romaniei. Proiectul MNC isi propune sa evidentieze rolul Familiei Regale Ferdinand si Maria atat in actele decizionale, cat si in actiuni privind, pe de o parte, participarea armata a Romaniei in Primul Razboi Mondial, iar pe d ...