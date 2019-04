Expozitia „Poloneze si romance care au schimbat lumea

Ana Aslan si Smaranda Braescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Povestile fascinante a 34 de femei poloneze si romance, care au avut curajul de a schimba propria tara, Europa si lumea, sunt reunite intr-o expozitie care va fi prezentata la Iasi, in perioada 11 aprilie - 12 mai 2019, de catre Institutul Polonez din Bucuresti, avand ca partener Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi. Protagonistele expozitiei „Poloneze si romance care au schimbat lumea” sunt femei care au excelat in diverse domenii, unele dintre ele dedicandu-si viata luptei impotriva comunismului si fiind reprimate de regim. In anul 2019, sarbatorim 30 de ani de la caderea comunismului in Europa Centrala si de Est, asadar, soarta lor merita in mod deosebit a ...