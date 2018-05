Expozitia retrospectiva de pictura "ESTeTICA" a artistului Serge Vasilendiuc, la Palatul Culturii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Complexul Muzeal National „Moldova” (CMNM) Iasi - Muzeul de Arta, in parteneriat cu Institutul Cultural Polonez din Bucuresti, Uniunea Artistilor Plastici din Polonia si Uniunea Artistilor Plastici din Romania, organizeaza la Palatul Culturii din Iasi, expozitia retrospectiva de pictura ESTeTICA a artistului Serge Vasilendiuc. Serge Vasilendiuc, nascut in anul 1972 la Balti (Republica Moldova), locuieste in prezent la Cracovia. Absolvent al Academiei de Arte din Iasi este autorul a 12 expozitii personale si a participat la peste 30 de expozitii de grup in Polonia, Romania, Ungaria, Germania si Danemarca. A primit premiul onorific al Uniunii Artistilor Plastici din Polonia, in anul 2010. „Remarcam preocuparile ...