Expozitia „Stefan cel Mare. Din istorie in vesnicie”, la Palatul Culturii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” (CMNM) Iasi anunta deschiderea expozitiei „Stefan cel Mare. Din istorie in vesnicie”, ce va fi prezentata publicului iesean in perioada 1 martie – 7 aprilie 2018. Organizata cu prilejul aniversarii a 560 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Stefan cel Mare, la initiativa Muzeului Bucovinei Suceava si Muzeului National de Istorie a Romaniei Bucuresti, expozitia prezinta prin intermediul celor aproximativ 300 de piese, crampeie din stralucirea Moldovei stefaniene, marturii peste timp a celor 47 de ani de domnie a marelui voievod, devenit indiscutabil un mit al romanilor. Muzeele partenere in acest proiect su ...