Expozitie de fotografie si lansare de carte „Exista Viata dupa Cancer”

Complexul Muzeal National „Moldova" Iasi isi reitereaza statutul de partener social al comunitatii, prin sustinerea si organizarea de evenimente profund ancorate in problematica de interes pentru cei aflati in fata unor adevarate provocari ale vietii. In acest context, va invitam marti, 20 martie, la ora 15.00, la Palatul Culturii, in spatiul Muzeului Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu", la evenimentul de lansare a proiectului „Exista viata dupa cancer", organizat de Asociatia Psiho-Medicala „Bucuria de a fi", in parteneriat cu Institutul Regional de Oncologie Iasi, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor M ...