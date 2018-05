Expozitie de pictura-sculptura "Omul pe cale", a artistilor ieseni Zamfira Birzu, Gabriela Drinceanu si Mihai Pamfil, la Palatul Culturii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” (CMNM) Iasi organizeaza la Palatul Culturii, in perioada 8 mai – 10 iunie 2018, expozitia de pictura-sculptura „Omul pe cale”, a artistilor ieseni Zamfira Birzu, Gabriela Drinceanu si Mihai Pamfil. Nascuta pe 10 decembrie 1964, la Calafindesti, Suceava, Zamfira Birzu a absolvit Universitatea de Arte „George Enescu" Iasi, sectia pictura. Artista a avut numeroase expozitii personale in tara („Patrimoniul viitorului”, colectia de arta contemporana a Muzeului National Bruckenthal, Sibiu; „Barrique Art, editie completa”, Temporary Museum for Contemporary Art, Timisoara; „Salonul Nat ...