Expresia "formularele online se depun la etajul 2" nu era o gluma, ci o realitate incredibila

Ministrul de Finante, Eugen Orlando Teodorovici, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, la Targoviste, ca expresia "formularele online se depun la etajul 2" nu era o gluma, ci chiar realitatea. Declaratia a venit in contextul in care ministrul a fost intrebat de jurnalisti daca se va investi in sistemul informatic si i s-a adus aminte ca circula in mediul online expresia: "formularele online se depun la etajul 2". "Sa stiti ca asta nu era o gluma, chiar era o realitate. Se primeau online, se printau, se luau din nou la mana. Cand am auzit asta nu mi-a venit sa cred. Dar asta e", a spus Teodorovici. Acesta a adaugat ca anul viitor formularel ...