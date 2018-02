Extrem! Atac cu cocktail molotov la sediul PSD: "Au lipit o hartie pe care scrie PCR pe sigla noastra"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii clujeni au declansat, vineri, o ancheta dupa ce presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a reclamat ca persoane necunoscute au dat foc unor ziare in fata sediului filialei judetene a partidului si au aruncat in fata usii un cocktail Molotov. Horia Nasra a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, ca politistii trebuie sa verifice si cine a lipit o hartie pe care scrie ”PCR” pe sigla PSD aflata la intrarea in curte. ”Am sesizat Politia dupa ce am descoperit vineri dimineata usa sediului PSD Cluj de pe Bulevardul Eroilor si peretii stropiti cu benzina, o sticla cocktail Molotov aruncata la intrare si ziare arse. Politia trebuie sa verifice ceea ce s-a intamplat joi seara sau in cursul diminet ...