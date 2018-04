Extrem de grav Exista un protocol de colaborare dintre procurori si avocati google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Existenta unui protocol intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, posibilitatea ca acesta sa fie inca activ, dar si sa fie incadrat in seria documentelor clasificate a starnit revolta in randul avocatilor. Unul dintre cei care au reactionat imediat fata de Protocolul UNJR-PICCJ a fost avocatul Corneliu Liviu Popescu care a cerut vineri, 13 aprilie 2018, Uniunii Nationale a Barourilor din Romania sa precizeze daca "s-a semnat sau nu un 'Protocol', de orice natura, in special unul prin care s-au urmarit, cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania ca 'parte ...