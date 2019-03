Fațarnicia este mai periculoasa decat crima! / VIDEO

Abia atunci când inima va pulsa în ea sânge de post, fără ură, fără ambiție, fără pizmă, fără invidie, fără răutate, inima a intrat în post deplin. Cât facem lucrul ăsta, cu buruiana în buze ca vaca în iarbă și cu coarnele să spargem, nu suntem în post. Suntem fățarnici! Cine sunt acești fățarnici? Sunt The post Fățărnicia este mai periculoasă decât crima! / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.