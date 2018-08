Fabrica de 10 milioane de euro, la Iasi. O companie turceasca va aduce 250 de noi locuri de munca

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compania turceasca Dogu Pres va construi la Iasi o fabrica de componente auto, un proiect de tip greenfield, cu o investitie de 10 milioane de euro, potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Noua unitate va produce subcomponente ce se integreaza in injectoare diesel si de benzina. Proiectul prevede realizarea unei hale de productie de 10.000 de metri patrati, pe o suprafata totala de 5 hectare, ceea ce va permite o extindere ulterioara a investitiei. Pentru etapa a doua, compania doreste sa investeasca in productia de pompe auto de diverse tipuri. Romania a fost selectata ca destinatie finala pentru realizarea investitiei in urma unui studiu realizat de compania turceasca pe parc ...