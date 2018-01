FABULOS! Ana Bogdan, senzationala! Succes in fata celei de a 11-a jucatoare a lumii!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ana Bogdan a obtinut, probabil, cea mai importanta victorie a carierei de pana acum la un turneu de Grand Slam. Bogdan, ocupanta locului 104 in clasamentul WTA, a trecut in doua de seturi de Kristina Mladenovici, numarul 11 WTA, scor 6-3, 6-2. Australienii au rabufnit! Simonei Halep acuzata de rasism pe Twitter Meciul a fost controlat cap-coada de sportiva din Romania care a condus cu 5-3 in primul set si apoi a valorificat prima minge de set. Ana Bogdan a jucat si mai bine in setul doi in care a avut 4-1 si a castigat la final cu 6-2. Meciul a durat o ora si 25 de minute. Ana Bogdan o va intaln in turul II pe Putintseva (54 WTA), cea care a invins-o pe Watson (68 WTA), scor 7-5, 7-6. Daca ti-a placut articolul, te ...