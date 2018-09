FABULOS! Cezar Cretu este primul iesean calificat pe tabloul principal de la US Open

cretu2 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Juniorul Cezar Cretu a obtinut calificarea pe tabloul principal al probei de Simplu Baieti la US Open 2018! In runda finala el a castigat partida: Cezar Cretu (76 ITF, 1611 ATP, 17 ani) [11] – Jacob Fearnley (Marea Britanie, 71, 17 ani) [8] 6-4, 7-5 Ce spune Darren Cahill despre o posibila despartire de Simona Halep Partida a durat 1h19′ Cezar nu si-a pierdut niciodata serviciul, astfel ca un break in jocul 9 al primului set si altul in al 11-lea din al doilea set i-au asigurat frumoasa performanta. Astfel Cezar se califica pentru prima data pe tabloul principal al unui turneu de Mare Slem la prima participare. In scurt timp el isi va afla adversarul de pe tabloul principal, unul din cei 8 juc ...