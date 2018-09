Fabulos! S-a nascut un nou lider al nationalei de tineret! Discurs fantastic facut de Ionut Radu la vestiare

Ionut Radu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ionut Radu este un adevarat lider in vestiarul Romaniei. Portarul de 21 de ani a tinut un discurs impresionant inaintea meciului cu Bosnia, castigat cu 2-0. Inainte de mesajul propriu-zis, Radu a strigat numele adversarilor, iar colegii sai raspundeau fiecare, in functie de jucatorul pe care trebuia sa il tina in marcaj. "Ascultati-ma ce va spun acum! Intram concentrati, temperati. Nu raspundem provocarilor. Nu e bine! Nu ne ajuta cu nimic. Concentrati pana la sfarsitul meciului. Am vazut cu totii in Portugalia ce putem obtine fiind o echipa, pana in ultima secunda. Astia suntem noi, asta e spiritul care ne-a ajutat sa fim in ipostaza asta. Ne-a adus la 90 de minute de a face ceva important. Ar fi pac ...