Facebook a anuntat ce a cauzat problemele tehnice majore de miercuri

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); a anuntat ce a cauzat problemele tehnice majore de miercuri a anuntat ca problemele tehnice cu care s-a confruntat reteaua de socializare si aplicatiile sale - Instagram, Messenger si WhatsApp - au fost cauzate de o "modificare a configuratiei de server", informeaza The Associated Press. "Ieri (miercuri, n.red.), ca urmare a unei modificari a configuratiei de server, multi oameni au avut probleme la accesarea aplicatiilor si a serviciilor noastre. Acum am rezolvat problemele si sistemele noastre isi revin. Ne pare foarte rau pentru inconveniente si apreciem rabdarea tuturor", se afirma intr-un mesaj postat pe pagina de Twitter a companiei Inc. Problemele pentru continua! Reteaua de socializare are erori ma ...