Facebook a lansat o baza de date pentru informatii privind cheltuielile advertiserilor pentru promovare politica

Facebook a lansat marţi o bază de date prin care va furniza informaţii referitoare la cheltuielile advertiserilor pentru promovare politică şi privind probleme de importanţă naţională, înainte de alegerile pentru Congres, relatează Reuters. Măsura are loc într-o perioadă în care platformele de socializare sunt avertizate de autorităţile de reglementare pentru că nu dezvăluie astfel de cheltuieli. Facebook a fost ţinta unui val de critici din partea utilizatorilor şi a congresmenilor, după ce a anunţat anul trecut că agenţi ruşi s-au folosit de platforma sa de socializare pentru a răspândi informaţii false înainte şi după alegerile prezidenţiale din 2016, acuzaţie pe care Moscova o respinge. Baza de date numită "Ad Archive Report" va fi actualizată săptămânal cu detalii referitoare la cine a cheltuit şi cât de mult pentru reclame politice. De exemplu, o pagină care îl susţine pe candidatul democrat din Texas pentru Senat Beto O'Rourke a cheltuit 5,4 milioane de dolari din luna mai până pe 20 octombrie. Numele paginii este "Beto for Texas". Trump Make America Great Again Committee, o organizaţie de strângere de fonduri pentru preşedintele Donald Trump, este pe locul al doilea în privinţa cheltuielilor făcute în aceeaşi perioadă, de 3,1 milioane de dolari. Baza de date, care include publicitatea politică pentru o perioadă de până la 7 ani, va fi disponibilă pentru oricine, indiferent dacă persoanele respective sunt sau nu utilizatori ai Facebook, a anunţat compania. Google, divizie a Alphabet, a lansat un serviciu similar î ...