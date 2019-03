Facebook a picat! Reteaua de socializare nu functioneaza

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ora 18:52 – Potrivit unei harti realizate in baza mesajelor furnizate de utilizatorii care reclama probleme la functionarea retelei , a picat in tari din Europa, America de Nord si de Sud, dar si Asia. ora 18:46 – Se pare ca problema nu este doar in Romania. Utilizatori din mai multe tari raporteaza probleme cu reteaua de socializare. UPDATE – Se pare ca problema se extinde. In Messenger se pot trimite doar mesaje text, fara fotografii, administratorii de pagini nu pot posta continut. are probleme. Astazi, 13 martie 2019, in jurul orei 18 a picat. Reteaua de socializare afiseaza urmatorul mesaj: Nu se stie cauza exacta a erorii, deocamdata nu a anuntat nimic, insa postarea pe profiluri, pagini sau grupuri ...