Facebook angajeaza romani, desi compania nu are birou la Bucuresti. Unde vor lucra si ce vor face

a publicat pe pagina de Cariere un anunt potrivit caruia cauta specialisti romani, pe care vrea sa-i angajeze la sediul sau din Dublin, Irlanda. "Angajam Market Specialists pentru piata din Romania, iar din aceasta pozitie vei deveni o voce a comunitatii si vei gasi solutii cu impact in lumea reala. Vei face parte din echipa noastra de Market Operations, care este in continua crestere si care se asigura ca platfomele noastre sunt sigure pentru utilizatorii nostri", informeaza , in anuntul postat pe pagina de Cariere. Potrivit anuntului de angajare, specialistii IT pe care ii cauta compania vor avea un rol cheie in pastrarea securitatii platformei online. Din aceasta pozitie, acestia vor identif ...