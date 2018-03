Facebook detine informatii despre tine chiar daca nu ai cont

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); are mai multe informatii despre tine decat iti inchipui. Reteaua sociala are documente ciudate cu ce ai facut tu, indiferent daca ai sau nu cont. sustine ca foloseste aceste informatii ca sa-ti oferi reclame si continut pe placul tau, dar si din motive de securitate. Daca ai cont poti sa descarci o copie a documentului respectiv, care contine inregistrari detaliate cu activitatile pe care ei le-au facut in timp ce tu erai logat. Confidentialitatea utilizatorilor urmariti prin terte parti este mai putin transparenta, astfel nu ai cum sa verifici exact ce stie despre tine. Compania foloseste zilnic date adunate de la cei 1,4 miliarde de utilizatori activi ca o baza pentru algoritmii care coreleaza reclamele si alte materiale ...