Facebook, in cadere libera. Mark Zuckerberg pierde din ce in ce mai multi bani

Actiunile au scazut cu peste 5% in timpul tranzactiilor de luni, dupa anuntarea de catre autoritatea pentru protectia consumatorilor a unei investigatii referitoare la modul in care compania a permis ca datele a 50 de milioane de utilizatori sa ajunga in posesia firmei de consultanta politica Cambridge Analytica, relateaza News.ro. Investigatia Comisiei Federale pentru Comert, care in general confirma existenta unei anchete numai in cazurile de interes public major, se adauga presiunilor parlamentarilor din SUA si Europa ca directorul general al , Mark Zuckerberg, sa explice cum au fost gestionate datele. Actiunile au coborat pentru scurt timp sub 150 de dolari pe unitate, pentru prima oara din iulie 2017. In ultimele 10 zil ...