Facebook vine cu NOI MODIFICARI, dupa scandalul momentului: Anuntul ii vizeaza pe utilizatorii din TOATA lumea

Facebook vine cu noi schimbări, după scandalul Cambridge Analytica, măsuri care îi vor viza pe utilizatorii săi din toată lumea. Compania a decis să-şi modifice din nou algoritmul pe baza căruia sunt ordonate postările din newsfeed, de data aceasta pentru a face loc mai multor ştiri cu caracter local, potrivit NEWS.RO.

Schimbarea a fost anunţată de Mark Zuckerberg la începutul anului şi de atunci a fost activă pentru Statele Unite. Acum, aceasta este extinsă pentru toate regiunile şi toţi utilizatorii reţelei sociale.

Ca urmare a criticilor care acuzau Facebook că s-a politizat prea mult, compania americană a decis să reducă importanţa conţinutului marilor publicaţii în cadrul algoritmului de rankare şi să aducă mai sus ştiri ale publisherilor locali.

Asta înseamnă, de exemplu, că utilizatorii Facebook din Bucureşti ar trebui să vadă mai multe ştiri de la publicaţiile din sau din apropierea oraşului şi mai puţine de la The New York Times sau The Washington Post (dacă le urmăresc).

În momentul anunţării schimbării, Mark Zuckerberg spunea că „ştirile locale ne ajută să înţelegem mai bine problemele comunităţii noastre şi deciziile care ne influenţează vieţile”.