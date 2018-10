Fagadau: Avem peste 50 de santiere deschise in oras. Vom incepe controalele si nu vom merge doar cu vorba buna !

Edilul Constanţei anunţă controale şi măsuri nu tocmai blânde pe şantierele din oraş unde fie se asfaltează, fie se derulează proiecte cu întârzieri, fie se amenajează locuri de joacă sau terenurile de sport. Primarul spune că perioada de graţie a trecut şi împreună cu viceprimarii, va inspecta săptămânal fiecare zonă.„Cred că aţi văzut derulându-se zilele acestea o campanie de asfaltări cum demult nu a mai fost în Constanţa. Ştiu că lucrul acesta creează disconfort, dar pe de altă parte, eu mi-aş dori să avem şi mai multe şantiere. Până în 2020, aşa cum am promis vom asfalta tot ce înseamnă cartire noi. Voi avea o şedinţă cu viceprimarii, vom merge săptămânal la toate şantierele. Vreau să le spun celor care condus companiile municipalităţii, cât şi celro care lucrează pe domeniul public, că partea de notificări, de avertizare, de vorbă bună s-a cam terminat. Regulamentul pe care l-am aprobat a intrat în forţă, am făcut campanie de conştientizări, am dat şi amenzi, de acum înainte ne facem un obicei şi mergem peste tot pe unde se lucrează. Şi nu mergem doar cu vorba bună. Mergem cu vorba bună doar pentru cei care îşi fac treaba. Şi la locurile de joacă şi la terenurile de sport, veţi vedea…” , a spus primarul Constanţei, Decebal Făgădău.