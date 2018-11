Fagadau - Parcul Tabacarie, ultimul bastion al betoanelor. In mandatul meu spun NU tuturor cererilor de retrocedare sau de cumparare!“

Parcul Tăbăcărie stârneşte pasiuni! Ce spune primarul despre PUZ Lac Tăbăcărie!

În oraşul în care lunar sunt iniţiate Planuri Urbanistice Zonale (PUZ-uri) ce permit construirea betoanelor pe fostele spaţii verzi ale copilăriei noastre, denumite astăzi în scriptele Primăriei teren curţi construcţii, în lipsa unui Registru al Spaţiilor Verzi, municipalitatea vorbeşte despre parcul Tăbăcărie ca despre ultimul bastion al luptei împotriva betoanelor!Primarula declarat, la interviul live desfăşurat în redacţia ZIUA de Constanţa, că există, încă dinainte de anul 2001, foarte multe cereri de retrocedare sau de cumpărare pentru suprafeţe de teren din parcul Tăbăcărie, solicitări cărora nu le-a dat curs. Şi primarul a dat un exemplu: „Avem o hotărâre de instanţă pentru că nu am vrut să retrocedăm parcul Tăbăcărie, obţinută la Oradea, prin care ne obligă să le dăm teren echivalent în valoare de 8 milioane de euro. În mandatul meu nu s-a retrocedat şi nu se va retroceda niciun centimetru pătrat din Tăbăcărie. Astăzi, parcul Tăbăcărie nu este feliat, nu este lotizat, nu este vândut, este spaţiu verde cu reglementare urbanistică şi acest lucru nu se va schimba. Cine spune altceva sigur minte. Avem mai multe solicitări de retrocedare sau de cumpărare, pe care le-am respins. Mă bucur când văd că acest parc stârneşte atâta pasiune. Îmi arată că am luat decizia corectă şi mă simt apărat de constănţeni”, a precizat Decebal Făgădău.Da, parcul stârneşte patimi, care sunt justificate. Este locul în care ne-am petrecut, foarte mulţi dintre noi, copilăria. Spiritele s-au încins recent şi cu privire la PUZ Lac Tăbăcărie, o chestiune pe care am dorit să o lămurim cu primarul Constanţei.La sfârşitul lunii septembrie, Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Constanţa a dat aviz de oportunitate PUZ-ului Lacului Tăbăcărie, iniţiat de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral. Proiectantul general al PUZ-ului este societatea Mas-Art Design SRL. Avizul de oportunitate pentru modificarea HCL nr. 415/2003 privind aprobarea PUZ-ului Parc Tăbăcărie, iniţiator Administraţia Bazinală de apă Dobrogea - Litoral, vizează modificarea conceptului propus.Din documentaţia depusă de ABADL reiese că sunt admise numai funcţiunile de oglinzi de apă şi canale, precum şi activităţile legate de sporturile nautice. Pe malul lacului se admit circulaţii pietonale amenajate cu locuri de odihnă, relaxare, promenadă şi mobilier urban adecvat, circulaţii de întreţinere a malurilor lacului Tăbăcărie, obiecte decorative, elemente de artă plastică, fântâni, foişoare, mici umbrele, debarcadere, mici nuclee de închiriat echipament nautic, circulaţii pietonale, din care unele doar ocazional carosabile, pentru întreţinerea spaţiilor plantate, mobilier urban, amenajări pentru odihnă, relaxare, locuri de joacă pentru copii.Printre utilizările interzise se numără: orice acţiune care contravine legilor şi normelor în vigoare, localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea spaţiilor, plantări adiacente circulaţiilor pietonale, deversări de ape uzate în lac, spălatul maşinilor pe malul lacului, pescuitul în lac, scăldatul şi înotul în lac, depozitarea în parc a deşeurilor, a gunoaielor şi a molozului, păşunatul, distrugerea copacilor şi a florilor, accesul mijloacelor de transport în parc, realizarea de foc pe teritoriul parcului, precum şi alte acţiuni care pot cauza prejudicii acestei zone.Primarul Decebal Făgădău a dat asigurări că pot fi transmise în continuare observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal „Zona Lac Tăbăcărie”, pentru că lege nu impune un termen anume.„Este o intenţie de elaborare a unei PUZ, nu putem vorbi despre un PUZ, suntem într-o etapă incipientă. Este un anunţ de intenţie, nu s-a făcut nimic. S-a venit cu o propunere, care a suscitat atâta interes şi mă bucur. Eu nu voi aproba PUZ Lac Tăbăcărie până când nu obţin părerea tuturor specialiştilor. Pentru că, pe lângă iniţiatorul PUZ-ului, mai avem şi alţi specialişti, până nu ne vom lămuri ce impact are propunerea iniţiatorului. Eu îi înţeleg pe cei de la Apele Române, că au solicitări de la clienţii lor, dar pot spune ferm că acest PUZ nu va fi aprobat oricum. În acest moment, pentru mine este de interes curăţenia lacului. Mai mult, profităm de iniţiativa celor de la Apele Române, pentru că nu avem reglementare urbanistică în zonă şi vom promova şi noi propunerile noastre, pistele velo sau cele de alergare în jurul lacului. Vom prezenta în cadrul dezbaterilor ce dorim noi să facem în jurul lacului Tăbăcărie, nu ce doresc cei de la Apele Române”, dă asigurări primarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădău.