„Fai, moldoveanco!” Ce a raspuns Andreea Marin cand s-a ajuns la astfel de vorbe…

Andreea Marin

Multe dintre vedetele din showbiz-ul romanesc au acordat interviuri interesante pentru revista Playboy, fondata de Hugh Hefner.

Publicatia este una dintre revistele care au facut istorie in presa mondiala. In editiile din Romania, unele vedete au pozat in ipostaze incendiare, in timp ce altele au acordat interviuri spumoase.

Una dintre vedetele care a raspuns la cateva intrebari pentru Playboy a fost Andreea Marin, care a divortat de Stefan Banica Junior in anul 2013.

„Te speli pe dinti de fata cu Stefan? Stai cu bigudiurile in par in fata lui?” a fost intrebata fosta zana a surprizelor, care la acea vreme era inca partenera de viata a lui Stefan Banica Junior.

„De ce sa evit? Sunt eu insami, mai ales in acele ipostaze. Vreau sa fiu iubita de catre barbatul meu pentru ceea ce sunt eu, nu sa fiu nevoita sa „pozez” acasa. Ar fi extrem de obositor, ineficient si lipsit de satisfactia implinirii personal, in final” a raspuns ea.

„Ai suporta ca un barbat sa-ti spuna tandru „Fai, moldoveanco!”?”, a mai fost ea intrebata.

„Bineinteles, e o gluma simpatica, daca stii cum s-o privesti si nu esti incrancenata, si daca e vorba de un ton cald, tandru… Imi amintesc ca „tonul face muzica”, nu?”, spunea Andreea Marin.

Florin Calinescu il face praf pe Dragnea

Florin Calinescu nu s-a mai putut abtine si a rabufnit pe contul sau de socializare, criticand starea precara a drumurilor din Romania. Juratul de la Romanii au talent ii considera vinovati pe toti ministrii care s-au perindat pe la Transporturi dar si pe angajatii de la CNAIR.

"Cata golanie la Tansporturi, Compania de drumuri si catastrofe (n.r.) CNAIR sau cum dracu’ i-o mai zice. Sa ne intelegem. Din 90 incoace... Daca as avea putere, as face un tribunal special doar pentru astia. Si pentru cei care au fost prim-ministri, ca nu au golanit de capul lor. Cata nesimtire, cata, Liviulica, mai inghitim? Puscarie la salina! Fiecare live, de azi inainte, va incepe si se va termina cu subiectul asta. Pe langa altele", a scris Florin Calinescu pe Facebook.

Bugetul pentru anul 2018 in domeniul infrastructurii rutiere adoptat de Parlament contine alocari insuficiente pentru autostrazile aflate in lucru, la jumatate sau chiar un sfert fata de cat ar fi nevoie, desi unele proiecte ar trebui finalizate chiar anul urmator.

