Falsa panica a capușelor. Iarba nu mușca!

Televiziunea publică a transmis informația conform căreia căpușele au trimis, în aceste zile, zeci de oameni la doctor. Panica legată de mușcătura căpușelor se amplifică, iar boala Lyme revine în mai toate știrile de presă. "Atenție pe unde călcați! În iarbă se găsește inamicul nevăzut!" – reia subiectul, cu gravitate, altă televiziune. Am cerut câteva opinii de la cetățeni ai satelor care trăiesc în zone cu vegetație abundentă, vizitate de orășeni doar în zile libere. Traian Zoica, din Sângeru-Prahova, care a trecut de 80 de ani, spune că niciodată, în această comună, cu șase sate situate pe dealuri și între păduri, nu s-a îmbolnăvit cineva din cauza căpușelor. "Te mai ciupește una, o strivești și gata. La doctor? De ce?" – se miră octogenarul. Am sunat și câțiva doctori care ne-au răspuns că nu au întâlnit cazuri de Lyme în cariera lor. Prof. dr. Daniela Bartoș a declarat, la rându-i, pentru : "Sunt cu întreaga familie, copii, nepoți, la Covasna, în aceste zile. Nu avem frică de iarbă și de natură. Eu, ca ministru al Sănătății, timp de patru ani, nu am avut în acest interval niciun caz de boala Lyme în țară. Nici la Spitalul de Urgență Floreasca, unde activez de ani și ani nu am întâlnit, personal, ca medic, un caz de boală provacată de căpușe. Asta nu înseamnă că ea nu există, dar a propaga spaima de natură, de iarbă e, aș zice, dacă nu o prostie, cu certitudine o exagerare". Giorgiana Radu,