Familia il declarase decedat! Un italian care are legaturi cu mafia, a fost arestat in Romania

Un om de afaceri italian care fusese condamnat de autoritatile din Italia pentru infractiuni economice si care se presupune ca avea legaturi cu grupari mafiote a fost arestat preventiv, luni, in urma unei decizii a Curtii de Apel Alba Iulia. Ariganello Pasqualino a fost condamnat in Italia pentru bancruta frauduloasa, insolventa frauduloasa si deturnare de fonduri, iar familia sa l-a declarat mort, insa barbatul se afla de peste 15 ani in Romania. Biroul de Presa al Curtii de Apel Alba Iulia a informat, luni, ca instanta a admis sesizarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia si a dispus punerea in executare a mandatului european de arestare a cetateanului italian cu resedinta in Alba Iulia si arestarea prevent ...