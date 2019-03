Familia lui Corneliu Coposu desfiinteaza protocolul dintre PNTCD si PSD: Este lovit de nulitate in fata istoriei

Familia lui Corneliu Coposu anunta ca a primit cu stupoare vestea ca PNTCD si PSD au semnat joi un protocol de colaborare in vederea alegerilor europarlamentare. Fundatia Corneliu Coposu, condusa de Rodica Coposu, sora liderului opozitiei postcomuniste din Romania, a transmis un comunicat in care mentioneaza ca "Seniorul politicii romanesti, adversarul deschis al FSN-FDSN-PDSR-PSD, se rasuceste in mormant!".