Familia lui DJ Avicii va crea o fundatie in memoria muzicianului

Parintii DJ-ului suedez Avicii vor lansa Fundatia "Tim Bergling" pe 20 aprilie, la un an de la moartea artistului, potrivit Le Figaro. Obiectivul este, inte altele, de a sustine persoanele si asociatiile care lucreaza in domeniul sanatatii mintale si a prevenirii sinuciderii. Ce se intampla cu averea de 25 de milioane de dolari a lui DJ Avicii. Decizia a fost luata Familia lui Avicii intentioneaza sa foloseasca bine mostenirea care se ridica la 22,4 milioane de euro. La un an de la sinuciderea DJ-ului suedez, parintii sai au anuntat crearea Fundatiei "Tim Bergling", printr-un comunicat transmis revistei Rolling Stone. "Tim voia sa faca diferenta. A lansa o fundatie in numele ...