Familia nu poate vinde blocul construit de Stela Popescu. Actrita l-a lasat mostenire nepotului

Fiica adoptiva a Stelei Popescu trebuie sa tina cont de dorintele pe care actrita le-a enuntat inainte de a muri. Una dintre ele se referea la blocul construit de actrita pe terenul unde a fost casa mamei sale.

Familia Stelei Popescu a ramas cu o avere frumusica dupa decesul actritei. Aceasta era proprietara a doua vile de lux, una in centrul Bucurestiului, cealalta pe litoral, in localitatea 2 Mai, dar si a unui bloc cu trei etaje.

Chiar daca regretata actrita nu a apucat sa-si faca un testament, ea a avut deseori discutii cu fiica sa adoptiva, Doina Maximilian, in care si-a manifestat dorintele in ceea ce priveste proprietatile sale. Una dintre acestea se referea la blocul facut de Stela Popescu. Cladirea a fost ridicata chiar pe terenul lasat mostenire de mama ei, in buricul Capitalei. Initial, imobilul era destinat inchirierii, dar ulterior actrita se razgandea si-l transforma in casa pentru toata familia.

“Acolo a locuit mama. Si pentru ca aveam terenul gratis, ea mi-a zis ca si-ar dori sa fac ceva ca sa locuim impreuna”, marturisea regretata actrita.

Ei, bine, Stela Popescu a indeplinit dorinta mamei sale. Si, a cerut la randu-i familiei sa faca la fel. Mai precis, ca atunci cand ea nu va mai fi, blocul sa nu fie instrainat. Regretata actrita voia ca imobilul sa ajunga, peste ani, in proprietatea celui mai mic membru al familiei, mai precis nepotul sau, care astfel sa continuie traditia si sa locuiasca acolo unde cu zeci de ani in urma, a stat si mama sa.

Si-a pastrat intacta averea

Stela Popescu a murit singura, in casa sa din Capitala, la varsta de 81 de ani, anul trecut, la sfarsitul lunii noiembrie. Chiar daca nu i-a fost deloc usor sa administreze o avere frumusica, actrita nu a intentionat niciodata, in timpul vietii, sa instraineze vreunul dintre imobile. A primit oferte peste oferte pentru a-si vinde casa de la mare sau blocul din Capitala. Dar ea a ramas pe pozitie. Nimic nu a fost de instrainat, ea lasand acum totul stranepotului pe care-l adora, fiicei adoptate si nepoatei care, de asemenea, lucreaza in domeniul cinematografiei.

