Familia Regala a Romaniei este in doliu: A murit

Fostul director al Fundatiei Principesa Margareta a Romaniei, dr. Elisabeta Dragomirescu, a murit in cursul zilei de sambata.

Elisabeta Dragomirescu a fost director al Fundatiei Principesa Margareta a Romaniei, intr-una dintre cele mai dificile perioade din viata organizatiei, intre anii 1993 si 1998. A creat si desfasurat proiecte sociale, culturale, educationale si medicale, potrivit site-ul Romaniaregala.ro.

”Pentru meritele ei profesionale si calitatile sale umane, dr. Elisabeta Dragomirescu a fost distinsa de Majestatea Sa Regele Mihai I cu Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate, in anul 2008, primind medalia cu numarul 1”, mai arata sursa citata.

Doliu printre intelectualii din Romania. A facut stop cardiac in fata blocului

Unul din cei mai apreciati intelectuali din Arad, a murit saptamana aceasta. Decesul a survenit in mod fulgerator.

Dan Lazarescu a murit in urma unui stop cardiac, in timp ce se afla in fata blocului sau.

“A plecat fulgerator dintre noi, indragitul critic de arta, om de cultura aradean, domnul Dan Lazarescu. Cu mare durere in suflet, transmitem condoleante familiei si prietenilor!

Va ramane vesnic viu in memoria membrilor asociatiei, fiind unul dintre membrii fondatori ai acesteia, aducandu-si aportul de nepretuit in sustinerea si incurajarea artistilor plastici. Slujba de pomenire va avea loc joi, 12 aprilie, ora 14, dupa care inmormantarea va fi la cimitirul Eternitatea. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, se arata intr-un mesaj dat publicitatii de Asociatia „Ion Andreescu” Arad.

Carmen Stanescu a murit. Povestea coplesitoare de iubire pe care a trait-o actrita alaturi de sotul sau

Carmen Stanescu a murit. Actrita Carmen Stanescu s-a stins din viata la varsta de 92 de ani. Cunoscuta vedeta traia insa o frumoasa poveste de iubire de o viata.

Carmen Stanescu a murit. A fost casatorita cu actorul Damian Crasmaru, pe care l-a cunoscut in 1955, cand i s-a propus sa intre in spectacolul cu piesa ''Doamna nevazuta'' de Calderon de la Barca, in rolul Don Manuel, inlocuind un actor care se imbolnavise. Spectacolul avea un succes enorm la public.

Carmen Stanescu a murit. Carmen Stanescu spune ca secretul unei casnicii sta "in consideratie, respect, devotiune a unuia fata de celalalt. Este vorba despre existenta sau nonexistenta unei afinitati de idei, de sentimente, de sunete, de culori. Este o intamplare rara. Farmecul unei existente comune consta in mii de amintiri care au fost niste arderi, la origine. Daca la drum pleci cu dorinta de a-l bucura pe celalalt, de a-l face sa-ti simta mereu iubirea, atunci poti sa fii convins ca mariajul va reusi si ca va fi frumos tot timpul. Iubirea trebuie comunicata neincetat, vorbita, manifestata prin atingeri tandre si zambete luminoase", afirma cu tarie actrita Carmen Stanescu, potrivit Adevarul.

