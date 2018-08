Familie de romani care se intorcea din Italia, spulberata in Suceava. Tatal a adormit la volan si a provocat o nenorocire, aproape de casa

O familie de romani care se intorcea din Italia a fost implicata intr-un cumplit accident la Romanesti, in Suceava. Soferul de 36 de ani a adormit la volan cu zece kilometri inainte sa ajunga acasa, la Balcauti. In masina se mai afla sotia si copilul in varsta de 12 ani.

Cinci persoane au fost preluate de ambulante si transportate la spital dupa un accident in care au fost implicate trei masini, pe E 85, la Romanesti.

Accidentul s-a produs miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 16.00.

Un barbat de 36 de ani, din comuna Balcauti, care se intorcea din Italia si care conducea un autoturism Mercedes C Classe, in care se mai aflau sotia si copilul lor, a adormit la volan cu putin inainte de a ajunge acasa.

Masina sa, scapata de sub control, a patruns pe contrasens, a acrosat o autoutilitara Mercedes Vito, condusa de un barbat din Ucraina, dupa care a lovit puternic un Mercedes A Classe, aflat in spatele autoutilitarei, condus de un barbat de 51 de ani, in care se mai afla si nepotul sau in varsta de 14 ani. Autoturismul Mercedes A Classe a fost proiectat in afara carosabilului, rostogolindu-se pe un camp.

In urma carambolului, cinci persoane au fost ranite fiind preluate de ambulante si transportate la spital pentru ingrijiri medicale.

Preluat de la locul accidentului in stare de inconstienta, soferul micului A Classe, un barbat in varsta de 51 de ani, a decedat la spital, din cauza gravelor traumatisme suferite.

Potrivit obiectivdesuceava.ro, ceilalti doi soferi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care le-au fost recoltate probe biologice de sange pentru stabilirea alcoolemiei. A fost intocmit un dosar penal pentru ucidere si vatamare corporala din culpa.

