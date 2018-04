Fani ai francizei „Star Wars” cer inlocuirea lui Carrie Fisher cu Meryl Streep in rolul Printesei Leia

Fani ai francizei „Star Wars” au semnat o petiţie online prin care cer înlocuirea actriţei Carrie Fisher cu Meryl Streep în rolul Prinţesei Leia, în cel de-al nouălea film al seriei. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Petiţia este adresată companiilor Disney şi LucasFilm, preşedintelui LucasFilm, Kathleen Kennedy, şi regizorului JJ Abrams. În această petiţie, Streep este descrisă drept „o candidată ideală”, deoarece „a fost cunoscută întotdeauna ca cea mai bună actriţă contemporană”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); „Cu trei premii Oscar şi 20 de nominalizări (probabil 21 până anul viitor), succesul ei în actorie este recunoscut de mult timp. Dincolo de performanţele ei, relaţia pe care a avut-o cu Carrie Fisher şi interpretarea din «Postcards From The Edge» (cu scenariul semnat de Fisher, după o carte scrisă de ea, n.r.) o fac, de asemenea, un candidat ideal pentru rolul Leia în următorul lungmetraj al francizei «Star Wars»”, arată petiţia. Streep a interpretat personajul Suzanne Vale în filmul „Postcards From The Edge”, rol care, potrivit petiţiei, ar reprezenta-o chiar pe Carrie Fisher. Leia ar fi trebuit să se afle în centrul scenariului celui de-al nouălea film al francizei, înainte de decesul actriţei Carrie Fisher. Producătorii „Star Wars” au anunţat că nu o vor crea digital pe Fisher pentru viitoarele filme, aşa cum au făcut în spin-off-ul „Rogue One: A Star Wars Story”. „Ca fani ai «Star Wars» şi ai actriţei Carrie Fisher, chiar vrem ca Leia să strălucească în episodul nouă şi cu siguraţă nu ne dorim ca ea să fie scoasă din scenariu brusc, fără logică”, mai arată petiţia. Peti ...