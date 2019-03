Fanii 'Game of Thrones' s-au infuriat in urma unor scurgeri de informații legate de al optulea sezon

Fanii celebrului serial "Game of Thrones/Urzeala Tronurilor" s-au înfuriat în urma unor scurgeri de informații legate de primul episod al celui de-al optulea sezon, relatează theindependent.co.uk, potrivit Mediafax.

Incidentul s-a petrecut pe rețeaua de socializare online Reddit. Acolo, un utilizator cunoscut sub pseudonimul "TheRealFikiDoctor" a susținut că are o descriere completă a primului episod din cel de-al optulea sezon al serialului. Vestea s-a răspândit rapid în mediul online, declanșând reacții negative din partea fanilor.

Deși autenticitatea sumarului nu a fost confirmată de către HBO, mulți dintre fanii producției sunt convinși că acesta este adevărat. Postul de televiziune american a mai avut, în trecut, incidente în cadrul cărora a lansat accidental episoade înainte de premiera lor oficială.

Al optulea și ultimul sezon din "Game of Thrones/Urzeala Tronurilor" va avea premiera pe 14 aprilie.

În 2017, "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" a fost cel mai piratat serial, pentru al șaselea an consecutiv. În luna septembrie 2017, cel de-al șaptelea sezon al serialului "Game of Thrones" fusese piratat de un miliard de ori, potrivit datelor furnizate de Muso, o companie care colectează și analizează date privind pirateria online.

Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani și un Peabody Award.

Inspirat din seria de romane "Cântec de gheaţă şi foc/ A Song of Ice and Fire", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ținut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".