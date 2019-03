Fanii Prodigy invitati la procesiune. Cand vor avea loc funerariile lui Keith Flint

Membrii trupei The Prodigy şi-au invitat fanii să participe la o procesiune înaintea ceremoniei funerare private pentru Keith Flint, care va avea loc pe 29 martie.Trupa a scris pe Twitter că la ceremonia pentru Flint organizată în Essex vor participa, alături de familie, doar prietenii apropiaţi. Difuzoare vor fi montate în afara bisericii, astfel că fanii vor putea asculta slujba.Fanii au fost invitaţi să se adune vineri, pe o rută din Braintree, Essex, de la ora locală 15.00, pentru a aduce un ultim omagiu lui Flint.Keith Flint, cofondator al grupului The Prodigy, a fost găsit mort, pe 4 martie, în casa lui din Essex, iar poliţia a precizat că artistul s-a spânzurat.Artistul avea 49 de ani.Trupa The Prodigy a devenit cunoscută la începutul anilor ’90, fiind considerată una dintre cele mai îndrăgite trupe britanice.Keith Flint a devenit cunoscut pentru stilul său excentric, precum și pentru interpretările energice din timpul concertelor.