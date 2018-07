Fanii serialului 'Game of Thrones', cu sufletul la gura - Cand va fi difuzat ultimul sezon pe micile ecrane

Al optulea și ultim sezon al serialului TV "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va fi difuzat pe micile ecrane în prima jumătate a lui 2019, a anunțat un reprezentant al producătorului seriei de succes, postul HBO, citat de Reuters, scrie Mediafax.

Casey Bloys, președintele departamentului de programe al HBO, a oferit această informație la un eveniment al Television Critics Association, care a avut loc miercuri, la Los Angeles, însă a refuzat să dea mai multe detalii.

De asemenea, acesta a anunțat că, în prezent, se caută regizor și actori pentru seria intitulată provizoriu "The Long Night", un spin off inspirat de franciza de succes "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones". Acesta a adăugat că filmările pentru episodul pilot vor începe anul viitor.

Producția a fost comandată de postul HBO în luna iunie, iar povestea noii serii are loc cu câteva mii de ani înainte de evenimentele prezentate în "Game Of Thrones".

Scenariul este semnat de Jane Goldman ("Kick-Ass", "Kingsman") și de scriitorul George R. R. Martin, autorul romanelor care au stat la baza serialului TV "Game Of Thrones".

"Această serie va prezenta decăderea lumii, de la epoca de aur a eroilor la momentele cele mai întunecate", informa HBO într-un comunicat, la începutul lunii iulie.

Cinci scenarii au fost luate în considerare pentru acest spin off, cele patru care nu au fost alese fiind fie distruse, fie încă în dezvoltare, a mai spus Bloys.

Ultimele șase episoade ale serialului "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" vor fi difuzate la mai mult de un an de la încheierea sezonului al șaptelea.

Serialul este cel mai mare succes al postului HBO, cu aproximativ 30 de milioane de telespectatori în SUA și o armată de fani la nivel mondial.

Sezonul final va dezvălui familia de războinici care va câștiga controlul asupra Tronului de Fier din cele șapte Regate din Westeros.

Cel de-al șaptelea sezon al producției s-a încheiat în august 2017, înregistrând în SUA, în medie, 30 de milioane de spectatori pe episod, pe platforme media variate.

Pauza lungă dintre sezoanele al șaptelea și al optulea ar fi trebuit să îi permită scriitorului George R. R. Martin, ale cărui cărți au stat la baza show-ului TV, să termine unul sau două volume noi ale seriei, la care spunea că lucrează încă din iulie 2017. Acțiunea serialului a devansat-o deja pe cea din cele cinci cărți publicate de Martin în seria "Cântec de gheaţă şi foc/ A Song of Ice and Fire".

În 2017, "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" a fost cel mai piratat serial, pentru al șaselea an consecutiv. În luna septembrie 2017, cel de-al șaptelea sezon al serialului "Game of Thrones" fusese piratat de un miliard de ori, potrivit datelor furnizate de Muso, o companie care colectează și analizează date privind pirateria online.

Încă de la lansare, "Urzeala tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit foarte multe premii de la lansare, inclusiv 38 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani și un Peabody Award.

Inspirat din seria de romane "Cântec de gheaţă şi foc/ A Song of Ice and Fire", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un regat fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".

Scriitorul George R.R. Martin a început să lucreze la această serie în 1991, primul volum fiind publicat în 1996. Planificată iniţial ca trilogie, seria cuprinde până în prezent cinci romane publicate şi încă două aflate în stadiul de proiect. Romanele din această serie au fost traduse în 47 de limbi străine, inclusiv în română, şi s-au vândut în peste 60 de milioane de exemplare pe plan mondial.