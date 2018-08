Fanii sunt in stare de soc! Ronaldo a fost internat de urgenta

Ronaldo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul international brazilian Ronaldo a fost internat, vineri, intr-un spital din Ibiza din cauza unei pneumonii, relateaza Diario de Ibiza. Ronaldo se afla in vacanta in Ibiza, unde este proprietarul unei case. Ce l-a intrebat Cristiano Ronaldo pe Branescu, atunci cand a aflat ca este roman Fostul fotbalist a fost dus de urgenta la spitalul Can Misses, la ora locala 18.30. Dupa cateva ore, Ronaldo a cerut sa fie transferat la clinica Nuestra Senora del Rosario, unde se afla in sectia de terapie intensiva. Potrivit Diario de Ibiza, starea sa de sanatate se imbunatateste progresiv. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...