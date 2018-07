Fantastic! Iata cum a slabit Silviana Riciu 10 kilograme! Cantareata de muzica populara a dezvaluit secretul 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce toata viata s-a confruntat cu probleme de greutate, artista se poate lauda cu o reusita. A dat jos cateva kg si se simte mai bine. Am si aflat cum a slabit Silvana Riciu 10 kg. Cantareata de muzica populara a marturisit ce a facut. Si nu e vorba de nimic greu sau complicat. Dar nu se opreste aici! Silvana mai vrea sa slabeasca, dar nu se grabeste. Se poate asa ceva? Fiica lui Aurelian Preda, insarcinata?! Oamenii s-au mirat cand au vazut-o la parastasul tatalui sau - FOTO „Am slabit 10 kilograme. Mai am vreo 4-5 kilograme de dat jos. E un plan de nutritie mai mult. Lapte nu am voie. Am voie rosii, castraveti, ciuperci, salata. Mananc carne de curcan si peste. Mie imi place doar somonul. N-am voie sa mananc foarte m ...