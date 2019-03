Fapta eroica! O asistenta medicala din Vaslui a intrat intr-o casa in flacari si a salvat un bebelus de 9 luni

Flacari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O asistenta medicala din Vaslui a intrat in flacarile care mistuiau o casa, ca sa scoata un bebelus de 9 luni, lasat prada flacarilor de familia care fugise din locuinta. Bebelusul suferise arsuri pe aproape toata suprafata corpului si era in stop cardio-respirator, iar medicii au dus copilul la UPU Vaslui, de unde un elicopter in va transporta la Bucuresti. Asistenta medicala din Vaslui intra in flacari si salveaza un bebelus O casa din satul Emil Racovita, comuna Danesti a luat foc in aceasta seara, la fata locului fiind trimise mai multe echipaje ale ISU Vaslui. La incendiu a fost trimis si echipajul de Terapie Intensiva Mobila, pentru ca in imobilul cuprins de flacari se afla si un bebelus in varsta de ...