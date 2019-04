”Fapte alternative”: Trump afirma ca tatal sau, nascut la New York, s-a nascut in Germania

Donald Trump şi-a aplicat ”fapte alternative” familiei sale, afirmând la Casa Albă, cu ocazia marcării săptămâna aceasta a 70 de ani de la înfiinţarea MATO, că tatăl său, care s-a născut la New Yor, s-a născut în Germania, după ce a criticat Berlinul pe tema împărţirii poverii în Alianţă şi şi-a exprimat un ”mare respect” faţă de Angela Mrkel şi ţara pe care cancelarul o conduce, relatează Huffington Post. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Miliardarul republican a subliniat cu această ocazie că, în opinia sa, unele ţări nu bagă destul de adânc mâna în portofel, raportat la protecţia militară de care beneficiază. ”Germania, sincer, nu-şi plăteşte partea drept”, a apreciat locatarul Casei Albe, după care şi-a exprimat un ”mare respect” faţă de cancelarul Angela Merkel şi ţara pe care conduce. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Trump a ţinut, apoi să dezvăluie motivele pentru care se simte apropiat de Germnia, în pofida acestui diferend financiar. Trump: "My Father is German, was German-- Born in a very Wonderful Place in Germany" ¯\_(ツ)_/¯ Trump's Father (Fred) was born in the Bronx. He lies about the weirdest sh*t. Why make something like this up? pic.twitter.com/2sk9f6iq5c — Ryan Hill (@RyanHillMI) April 2, 2019 ”Tatăl meu este german, era german”, a declarat el. ”El s-a născut într-un loc magnific în Germania. Deci am un sentiment special faţă de această ţară”, a continuat el. Presa americană a ridicat, însă imediat problema naşterii tatălui său. Fred Trump nu s-a născut în Germania, ci la New York, în 1905. Washington Post (WP) scrie că Trump comite a treia oară acea ...