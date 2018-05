Fara cuvinte! Statul stia ca sistemul informatic de la Casa de Sanatate este la pamant - DOCUMENT

card google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Documentul oficial intocmit in decembrie 2009, semnat de toti sefii departamentelor de IT de la casele judetene plus o parte din conducerea de atunci a institutiei, arata ca se stia inca de la inceputul implementarii Sistemului Informatic Unic Integrat al Asigurarilor Sociale de Sanatate (SIUI) ca acesta are defectiuni grave! Exact aceleasi probleme dau batai de cap si acum, semn ca in atata amar de vreme nu s-a facut nimic pentru remedierea lor. In luna noiembrie 2008 a intrat in faza de operare Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurarilor Sociale de Sanatate (SIUI), un sistem de baza la care s-au adaugat ulterior mult alte module secundare (ex: retetele electronice, cardurile de asigurat). ...