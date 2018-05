Fara frica de Dumnezeu! Un fost preot, principal suspect in cazul mortii oribile a fetitei de cinci ani din Baia Mare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La doar cateva ore de la descoperirea trupului fara viata al Esterei, investigatorii maramureseni au un prim suspect in cazul fetitei violate si ucise la Baia Mare. Ar fi vorba de un fost preot care a mai fost vazut in cartierul marginas al orasului Baia Mare, un soi de enclava locuit de romi. Unii dintre localnici au spus investigatorilor ca un barbat ar fi plecat cu fetita pe care o tinea de mana, potrivit libertatea.ro. O fetita in varsta de 5 ani din municipiul Baia Mare a fost gasita moarta de sora ei in vecinatatea imobilului in care locuieste familia. Surse din cadrul anchetei sustin ca, cel mai probabil, micuta a fost violata si apoi omorata. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, insotiti de ech ...