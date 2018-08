Fara LIMITE! Un om de afaceri roman și-a inființat o firma numita M...E PSD

Scandalul M...E PSD ajunge la un nou nivel. După ce românul cu plăcuțele cu mesajul anti-PSD a împărțit practic tara în români pro și contra lui, acum, un om de afaceri din Târgoviște și-a deschis o firmă al cărei nume e chiar mesajul ajuns viral în România.

"Un om de afaceri din Targoviste, care isi desfasoara activitatea atat in Romania, cat si in Anglia, a infiintat in Marea Britanie o societate comerciala pe care a numit-o dupa celebrul slogan antiPSD care a provocat un adevarat scandal in tara noastra.

Societatea "m**ePSD" are ca obiect de activitate "prestari servicii", fiind inregistrata in 9 august, potrivit Gazeta Dambovitei.

Citește și: Rezist LOVEȘTE DECISIV - Jandarmeria Română, reclamată la ONU după intervențiile din Piața Victoriei .