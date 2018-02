Fara mila! Aducea sclavi in Marea Britanie. Ii platea cu 2 lire sterline pe ora si ii tinea intr-o camera, pe podea

varga google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cetatean roman de 39 de ani a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru trafic de persoane in scopul exploatarii. Potrivit Daily Record, Mihai Varga a adus in Marea Britanie cinci romani pe care i-a dus sa munceasca intr-o fabrica de procesare a produselor alimentare. Pentru munca prestata, acesti primeau 2 lire sterline pe ora. Restul banilor erau opriti de Varga pentru chirie. Barbatii, cu varste intre 26 si 50 de ani, locuiau in casa acestuia, pe niste saltele direct pe podea si erau dusi la munca in fiecare zi. Oamenii nici macar nu stiau ca trebuie sa primeasca cel putin 7 lire sterline pe ora. In luna septembrie a anului trecut, politistii au descins la locuinta lui Varga. Acesta a negat init ...