Fara precedent! Cristiano Ronaldo va fi pazit de fortele speciale antitero

Forte speciale antitero vor fi asigura securitatea la meciul de debut al fotbalistului porughez Cristiano Ronaldo in Serie A, in care formatia sa Juventus Torino va intalni, in deplasare, echipa Chievo Verona. "Forte speciale antitero vor fi dislocate sambata la meciul Chievo - Juventus, un eveniment cu importanta globala", a declarat, miercuri, viceprefectul orasului Verona, Angelo Sidoti, citat de publicatia Tutto Sport, facand referire la debutul lui Cristiano Ronaldo in campionatul italian, scrie agerpres.ro. La partida programata pe Stadionul "Marc'Antonio Bentegodi" din Verona sunt asteptati sa asiste fani din intreaga lume ai fotbalistului portughez, dar si catev ...